Ein Wesen aus Zellen von Mensch und Schwein

Es könnte ein Durchbruch für die Züchtung künstlicher Organe sein: Wissenschafter vom Salk Institute for Biological Studies in La Jolla (USA) haben ein Chimären-Wesen erzeugt, das aus Zellen von Schwein und Mensch besteht.

Das Konzept: In einen Schweineembryo im Frühstadium werden menschliche Stammzellen - die sich noch in alle Gewebeformen entwickeln können - injiziert. Dieser Embryo wird dann - so wie nach jeder künstlichen Befruchtung - einem weiblichen Schwein (oder Rind) eingesetzt. Der Embryo reift heran, die menschlichen Stammzellen bilden Gewebe, das dann entnommen werden kann und zur Züchtung menschlicher Organe verwendet werden kann.

Foto: /Salk Institute

Die Forscher des Salk-Institute ließen die Schwein-Mensch-Embryonen bis zu vier Wochen lang wachsen. Was von den Forschern als Erfolg gewertet wurde: Es kam zu keiner wesentlichen Vermischung der Zellen. Das heißt: Das Schweinegehirn zum Beispiel blieb ein Schweinegehirn ohne menschliche Nervenzellen. Die Entwicklung der menschlichen Zellen beschränkte sich wie gewünscht lokal auf spezielle Zelltypen als Vorstufe verschiedener Organe. Ihre Studie erschien im Fachjournal Cell.

In einem ersten Schritt hatten die Forscher erzeugten die Forscher eine Bauchspeicheldrüse, ein Herz und Augen einer Ratte in einem Mäuseembryo gezüchtet.

Foto: /Salk Institute

"Wir haben gezeigt, dass es möglich ist, dass ein Organismus ein Organ bilden kann, das aus Zellen einer anderen Art besteht", sagt Studienletier Juan Carlos Izpisua Belmonte. "Unsere Ergebnisse machen Hoffnung darauf, die Entwicklung von Organen zu studieren und daraus neue Therapieformen zu entwickeln. Letztlich könnten wir das Wissen erlagen, wie man Organe für Transplantationen züchtet."

Von einem derartigen Einsatz ist diese Technik aber noch weit entfernt.