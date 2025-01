"Ich habe schon den Eindruck, dass manches dadurch verharmlost wird", sagt Verena Weißenböck , die als Psychologin und Leiterin der Frauenberatungsstelle TAMAR in Wien mit missbrauchten Mädchen und Jugendlichen arbeitet. "Betroffene können häufig nicht mehr einschätzen, ob das, was ihnen passiert ist, Gewalt war oder nicht. Wenn man manche Pornos im Netz sieht, bekommt man möglicherweise das Gefühl, das gehört so."

Oralsex mit 12: Dieser Horror ereignet sich in einem Parkhaus vor zwei Jahren. Der damals 15-Jährige behauptet: „Ich habe sie mehrmals gebeten. Dann war es freiwillig.“ Sie sagt: „Ich habe mehrmals gesagt, ich will nicht. Er hat meinen Kopf gepackt. Ich habe keinen Ausweg gesehen“

Kennenlernen im Park: An einem Tag Anfang 2023 lernt das Mädchen den damals damals 15-Jährigen kennen, in einem Park.er ist beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Der Bursch winkt sie zu sich, fragt sie nach ihrem Namen. Wenig später tauschen sie ihre Daten über Snapchat aus

"Mythos, dass Frauen Nein sagen und Ja meinen"

Lavoyer warnt davor, Sex-Filme im Netz als alleinigen Auslöser für Gewalttaten zu sehen. In ihrem Buch "Jede_ Frau" (erschienen 2024 bei Yes Publishing) beschreibt sie, wie problematisch die Verharmlosung sexualisierter Gewalt ist - sei es in der Popkultur oder in Medien. Als "verheerend" bezeichnet die Expertin auch die Aussage eines Richters, wonach man sich nach einem "Nein" durch Zärtlichkeiten eben häufig doch noch von Sex überzeugen lasse. "Damit bedient er den Mythos, dass eine Frau Nein sagt, aber Ja meine. Und dass Männer immer weitermachen dürfen."

Der Freispruch könnte für junge Männer eine gefährliche Vorbildwirkung erzeugen, vermutet Weißenböck. "Ich denke schon, dass dieses Wissen weit verbreitet ist, dass einem so schnell nichts passieren kann. Das Gesetz hinkt der Realität hintennach."