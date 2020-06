Zypern übernimmt EU-Ratsvorsitz

Zypern ist das einzige teilweise besetzte EU-Land. Im nördlichen Drittel der Insel sind seit 1974 schätzungsweise 40.000 türkische Soldaten stationiert. Die Türkei ist Kandidat für einen Beitritt zur EU, erkennt aber wegen der ausbleibenden Lösung der Zypernfrage die Republik Zypern nicht an. Im Norden gibt es die nur von der Türkei anerkannte "Türkische Republik Nordzypern". Ankara will nicht mit der zypriotischen Ratspräsidentschaft sprechen. Ein UNO-Plan zur Wiedervereinigung der Insel war 2004 - nur wenige Tage vor dem EU-Beitritt - von den griechischen Zyprioten im Süden in einem Referendum mit breiter Mehrheit abgelehnt worden. Die Lage ist festgefahren.