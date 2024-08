Zwist um Arbeitsmigranten: Sind es zu viele oder zu wenige?

Unterstützung erhält Hebenstreit von Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl , die zunächst die Inländerbeschäftigung forcieren möchte, bevor die Schranken für Nicht-EU-Länder weiter aufgemacht werden. So werde das Potenzial von Älteren, Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Frauen zu wenig genutzt. Laut Anderl sollten rund 140.000 unfreiwillige Teilzeitbeschäftigte und bis zu 310.000 Menschen in der „stillen Reserve“ zusätzlich für den Arbeitsmarkt gewonnen werden. Als „stille Reserve“ bezeichnen Ökonomen Personen, die unter bestimmten Bedingungen gerne arbeiten würden, aber derzeit keine Arbeit suchen (können).

Konkret fordert der Gewerkschafter, dass Arbeitsmigrationsmaßnahmen wie die Rot-Weiß-Rot-Karte sofort zurückgenommen werden sollten. „Unser oberstes Ziel muss sein, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und zuallererst die hier lebenden Menschen in Beschäftigung zu bringen“, so Hebenstreit. Aus Sicht der Vida wird durch steigende Ausländerbeschäftigung Lohn- und Sozialdumping befeuert, vor allem im Tourismus.

WKO: Angebot und Nachfrage passen nicht zusammen

Bei Wirtschaftsvertretern stößt die Forderung der Gewerkschaft auf Unverständnis. „Wir haben aktuell die Situation, dass auf der einen Seite die Arbeitslosigkeit steigt, auf der anderen Seite aber in vielen Branchen Stellen nach wie vor nicht besetzt werden können“, heißt es bei der Wirtschaftskammer (WKO). Die Zahl der offenen Stellen sei nach wie vor auf einem Höchststand, zudem würden Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt immer seltener zusammenpassen. „Gerade für jene gesuchten Berufe, für die es einen Mangel an inländischen Arbeitssuchenden gibt, ist es daher notwendig, mittels Rot-Weiß-Rot-Karte Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen“.

Der Salzburger Wirtschaftskammerpräsident Peter Buchmüller forderte kürzlich sogar die Ausweitung der Rot-Weiß-Rot-Karte: „Wir müssen rasch mehr Rot-Weiß-Rot-Karten nicht nur für Fachkräfte, sondern auch für Arbeitskräfte bekommen“. Auch Touristiker wollen mehr Arbeitsmigranten anlocken.