Zweite Millionenpleite eines bekannten Biotech-Unternehmens

Die Marinomed Biotech AG mit Sitz in Korneuburg ist erneut pleite. Das im Prime Market der Wiener Börse notierte Unternehmen hat beim Landesgericht Korneuburg einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Die Zahlungen wurden eingestellt, bestätigt der KSV1870 dem KURIER. 30 Mitarbeiter sind betroffen. Die Löhne und Gehälter wurden bis einschließlich Juni 2026 bezahlt.

Marinomed wurde 2006 als Spin-off der Veterinärmedizinischen Universität Wien gegründet und entwickelt Behandlungen gegen virale Atemwegsinfektionen sowie Produkte im Bereich Immunologie. 2019 wagte das Unternehmen den Schritt an die Börse. Zu den Produkten zählen rezeptfreie Präparate gegen Erkältungen, allergenblockierende Nasensprays und Augentropfen.

Für das biopharmazeutische Unternehmen ist es bereits die zweite Insolvenz innerhalb kürzester Zeit. Erst 2024 war über Marinomed ein Sanierungsverfahren gelaufen, das nach Annahme eines Sanierungsplans mit einer Quote von 30 Prozent wieder aufgehoben wurde. Doch die Sanierung scheiterte: Laut Angaben der Schuldnerin blieben zugesagte Earn-Out-Zahlungen aus, wodurch die Erfüllung des Plans unmöglich wurde.