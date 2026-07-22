Ex-Signa-Manager will Gläubigern 0,0142 Prozent Quote zahlen

Über das Vermögen von Manuel Pirolt, früher Finanzchef der Signa, wurde am 6. März 2025 am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet. Nun hat der ehemalige Signa-Manager einen Antrag auf persönliche Entschuldung gestellt, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) dem KURIER bestätigt. Pirolt reichte seinen Antrag am 15. Juli 2026 ein – einen Tag vor Ablauf einer wichtigen Frist. „Bis zu diesem Stichtag konnten Verbraucher in Österreich noch ein verkürztes Abschöpfungsverfahren mit einer Laufzeit von nur drei Jahren beantragen. Diese Regelung war 2021 als Reaktion auf die Corona-Pandemie eingeführt worden, lief aber nach fünf Jahren aus. Wer den Antrag später stellte, hat keine Chance mehr auf Entschuldung nach diesem Modell“, so der AKV.

Zahlungsplan mit minimaler Quote Obwohl das Konkursverfahren ursprünglich als Firmeninsolvenz eröffnet wurde, gilt Pirolt mittlerweile als Verbraucher. Der Grund: Er hat seine Unternehmereigenschaft verloren und bezieht nur noch unselbständiges Einkommen. Pirolt bietet seinen Gläubigern einen Zahlungsplan an: Sie sollen über fünf Jahre hinweg eine Quote von 0,0142 Prozent ihrer Forderungen erhalten. Bei angemeldeten Insolvenzforderungen von rund 1,265 Milliarden Euro – von denen allerdings der Großteil noch bestritten oder nicht geprüft ist. Stimmen die Gläubiger diesem Zahlungsplan nicht zu, soll ein dreijähriger Tilgungsplan eingeleitet werden. Die Insolvenzverwalterin muss den Vorschlag nun auf Angemessenheit und Erfüllbarkeit prüfen. Auch das Insolvenzgericht muss entscheiden, ob der Zahlungsplan überhaupt zur Abstimmung zugelassen wird.