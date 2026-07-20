Bittere Pleite einer ambitionierten Wirtshaus-Brauerei

„BrauOX – Beer & Food“ lockt mit einer Vielfalt an regionalen und bodenständigen Köstlichkeiten. Im BrauOX kommt vom herzhaften Schweinsbraten, knusprigen Stelzen und saftigen Grillhenderl bis hin zu Schinkenfleckerl oder vegetarischen Eiernockerl jeder auf den Geschmack“, heißt es auf der Homepage. „Einen gelungenen Besuch rundet man am besten mit dem selbst gebrauten Bier, dem „OXBräu“ ab.“

Die Speisekarte kann sich sehen lassen: Die teuersten Speisen sind: ein Rindsfiletsteak um 39,90 Euro, ein Tomahawk vom Schwein um 24,50 Euro und ein Burger vom Schweinsschopf um 17,90 Euro.

Über das Vermögen der BRAUOX GmbH & Co KG mit Sitz in Grieskirchen wurde heute, Monatag, aufgrund eines Eigenantrages ein Konkursverfahren am LG Wels eröffnet. Das bestätigt Venka Beroun vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER. Das Unternehmen betreibt das Lokal BrauOX in der PlusCity in 4061 Pasching, Plus-Kauf-Straße 7. Das Unternehmen beschäftigt 15 Dienstnehmer.