Bittere Pleite einer ambitionierten Wirtshaus-Brauerei
„BrauOX – Beer & Food“ lockt mit einer Vielfalt an regionalen und bodenständigen Köstlichkeiten. Im BrauOX kommt vom herzhaften Schweinsbraten, knusprigen Stelzen und saftigen Grillhenderl bis hin zu Schinkenfleckerl oder vegetarischen Eiernockerl jeder auf den Geschmack“, heißt es auf der Homepage. „Einen gelungenen Besuch rundet man am besten mit dem selbst gebrauten Bier, dem „OXBräu“ ab.“
Die Speisekarte kann sich sehen lassen: Die teuersten Speisen sind: ein Rindsfiletsteak um 39,90 Euro, ein Tomahawk vom Schwein um 24,50 Euro und ein Burger vom Schweinsschopf um 17,90 Euro.
Über das Vermögen der BRAUOX GmbH & Co KG mit Sitz in Grieskirchen wurde heute, Monatag, aufgrund eines Eigenantrages ein Konkursverfahren am LG Wels eröffnet. Das bestätigt Venka Beroun vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER. Das Unternehmen betreibt das Lokal BrauOX in der PlusCity in 4061 Pasching, Plus-Kauf-Straße 7. Das Unternehmen beschäftigt 15 Dienstnehmer.
Die Insolvenzursachen
„Laut Eigenantrag beinhaltet das Konzept eine eigene Bierproduktion, welches trotz intensiver Marketingbemühungen auf dem Standort und mit dem Publikum in der Plus-City nicht aufgegangen ist“, so Creditreform.
Die Schulden
Von der Insolvenz sind 36 Gläubiger im Gesamtausmaß von zumindest rund 830.000 Euro betroffen.
Laut Firmencompass hatte die BRAUOX GmbH & Co KG im Geschäftsjahr 2025 einen Bilanzverlust von 511.000 Euro erzielt, das negative Eigenkapital wurde mit 297.900 Euro beziffert und die Verbindlichkeiten mit 1,32 Millionen Euro.
Keine Zukunft
Laut Creditreform soll der Gastrobetrieb nicht fortgeführt werden.
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