Zwei, drei Stunden mehr arbeiten gegen Werksverlagerungen

Hildegard Müller blickt aus ihrem Berliner Büro auf eine Baustelle. „Vielleicht symptomatisch für das Land, die Autoindustrie und die Transformation“, sagte die Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie (VDA) am Dienstag anlässlich einer OECD-Webinars. Seit sechs Jahren führt sie den mächtigen Lobbyverband – und erlebt eine Krise nach der anderen: Covid, Ukraine-Krieg, Lieferkettenprobleme. Dazu kommt die größte Umwälzung der Branche seit Jahrzehnten: der Umbau zur klimaneutralen und digitalen Mobilität.

Ursprünglich rechnete der VDA, dass der Umstieg von Verbrennern auf E-Autos von 2019 bis 2035 190.000 Jobs kosten wird, heute geht Müller von 225.000 Stellen aus, weil der Standort Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig sei. „Das ist kein Managementversagen“, betonte Müller. Die Transformation verändere Jobprofile. Dass nicht jeder Jobverlust zu vermeiden ist, so ehrlich müsse man sein. Denn der Kostenrucksack werde immer schwerer: Energiepreise, Bürokratie, Lohnnebenkosten. Auch Tarifverträge müssten auf den Prüfstand. In guten Zeiten sei es richtig, Mitarbeiter am Erfolg teilhaben zu lassen.

„Aber in den schlechten Zeiten ist vielleicht auch die Frage, kann man ein bisschen mehr arbeiten?“, sagte Müller. „Vielleicht zwei, drei Stunden die Woche mehr arbeiten und damit kann eine Werksverlagerung verhindert werden.“