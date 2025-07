Warum Wohnmobile in Österreich so teuer sind

Wer ein Wohnmobil mieten will, muss zwischen 900 und 1.800 Euro pro Woche hinblättern – inklusive Service und Reinigungspauschale. Wer ein Wohnmobil kaufen will, muss tief in die Tasche greifen. Für ein neues Reisemobil mit 140 PS sind gut 80.000 Euro zu bezahlen. Luxusausführungen (mit 190 PS) können mitunter 220.000 Euro kosten.

In den Jahren 2018 bis 2024 wurden laut Statistik Austria 22.191 neue Wohnmobile und 33.898 gebrauchte zugelassen. Während der Neufahrzeugmarkt zumindest seit 2023 zurückgeht, stieg im Vorjahr die Zulassungszahl der Gebrauchtfahrzeuge um knapp 20 Prozent auf 6.329 Wohnmobile. Im ersten Halbjahr 2025 wurden sogar 3.610 Gebrauchte auf die Straße gelassen. Das ist ein Plus von 200 Stück.

„Ein Wohnmobil, das in Österreich 220.000 Euro kostet, kostet in Deutschland 150.000 Euro“, sagt Pfaff. „Bei uns wird es bald so zugehen wie in Kuba mit den alten Pkw. Wir werden irgendwelche alten Wohnmobile herumfahren haben.“

Einen regelrechten Kauf-Boom für Neufahrzeuge gab es zur Corona-Zeit. Die Nachfrage war so groß, dass die Lieferzeit für Reisemobile mehr als ein Jahr betragen hat. „Wir haben 2021 die Bestellung für 2022 abgegeben. Dann sind die Fahrzeuge nicht dahergekommen“, erinnert sich Pfaff. „Die Hersteller haben gesagt: Wenn ihr jetzt nicht nachbestellt, bekommt ihr nichts mehr. Vor lauter Gier hat der Handel dann bestellt.“