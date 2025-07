Also sollte man kreative Lösungen finden?

Ich glaube, wir sollten in dem Land mit dem Gejammer aufhören. Jammern ist offenbar das Gebet der Manager. Wir sollten aufhören, uns dauernd nur um die Industrie zu sorgen. Der Dienstleistungssektor macht nicht nur knapp zwei Drittel der Brutto-Wertschöpfung in unserem Land aus, sondern dort sind auch 70 Prozent der Beschäftigten tätig. Der Industrie kann es nicht so schlecht gehen, denn das Aufkommen der Körperschaftssteuer ist stabil. Wahr ist auch, die Industrieproduktivität ist in den vergangenen 25 Jahren um 60 Prozent gestiegen und die Löhne in der Industrie real um 19 Prozent.

Im Dienstleistungssektor gibt es rund drei Millionen Beschäftigte?

Österreich ist ein Dienstleistungsland. Die Wahrheit ist, die Dienstleistung hält uns momentan aufrecht. Dem Dienstleistungssektor geht es relativ gut, er ist stabil und verzeichnet Wachstumszahlen und positive Prognosen.

Also alles gut?

Ich sage es ganz klar, wir können uns vor allem im Dienstleistungssektor, ob es um den Verkehr, den Gesundheitsbereich, die persönlichen Dienstleister, die Gastronomie, die Bewachung, die Reinigung und um die Friseure geht, keine Lohnzurückhaltung leisten. Da geht es um die Kaufkraft. Das sind Segmente, die im unteren Einkommensbereich liegen. Diese Beschäftigten tragen ihr ganzes Geld in die Wirtschaft, weil sie jeden Cent, den sie kriegen, ausgeben müssen für ihre Mieten, den täglichen Einkauf, oder für die Energie.