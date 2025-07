Im Insolvenzverfahren der Signa Development, in dem die Gläubiger 2,51 Milliarden Euro Forderungen angemeldet haben, soll demnächst ein weiterer Immobiliendeal über die Bühne gehen. Das 300-Zimmer-Hotel Andaz Vienna am Belvedere, das vom Joint-Venture-Partner Hyatt betrieben wird, sucht einen Käufer. Derzeit können potenzielle Interessenten im Datenraum die Geschäftszahlen prüfen. Für den Kauf muss ordentlich Geld in die Hand genommen werden. Denn dem Vernehmen nach soll der Verkauf 100 bis 110 Millionen Euro einspielen.