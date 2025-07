Betrügerische Krida: WKStA erhebt Anklage gegen René Benko

Gegen den seit Jänner in Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft sitzenden Investor René Benko wird im Signa Verfahrenskomplex von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Anklage wegen betrügerischer Krida erhoben. Das gab die WKStA am Dienstag per Aussendung bekannt. Die Klage wurde beim Landesgericht Innsbruck eingebracht, heißt es von der WKStA in der Aussendung.