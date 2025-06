Dubiose Signa-Kapitalerhöhung: Investor belastet Benko schwer

"Sicher Täuschung" - Benko als "zentraler Ansprechpartner"

„Im Hinblick darauf, dass uns suggeriert wurde, dass alle Gesellschafter bei der Kapitalerhöhung mitziehen, ist meines Erachtens sicher von einer Täuschung auszugehen“, sagte der Ameria-Geschäftsführer Wilhelm Gerster Mitte Juni 2025 bei der WKStA aus. „Wenn bekannt gewesen wäre, dass nicht alle Gesellschafter an der Kapitalerhöhung teilnehmen, hätte Ameria Invest sicher nicht teilgenommen.“ Die Ameria hält 21,16 Prozent an der Signa Holding.

Für Gerster war Benko der zentrale Ansprechpartner. „René Benko war sozusagen die Signa“, sagte er aus. Die Ameria hat am Ende über die Supraholding 31,3 Millionen Euro eingelegt. Zusätzlich sei ihr ein weiterer Schaden entstanden, weil sie auch ein Darlehen einbrachte. Die Supraholding sollte eine Darlehensforderung in Höhe von 195,78 Millionen Euro als Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung beisteuern.

„Unsere Forderungen sollten dann im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung von Fremdkapital in Eigenkapital der Signa Holding gewandelt werden“, so der Zeuge weiters. „Durch die Wandlung ist uns in Hinblick auf die Insolvenzeröffnung bei der Signa Holding jedenfalls ein Schaden entstanden.“ Zumindest mit den 31,1 Millionen Euro schließt sich Ameria Invest als Geschädigte dem Verfahren an.