U-Haft über Signa-Pleitier René Benko erneut verlängert

Am 20. Juni hat der Signa-Pleitier René Benko, der seit 23. Jänner 2025 in U-Haft sitzt, erneut einen Enthaftungsantrag beim Landesgericht für Strafsachen Wien eingebracht. Das 22 Seiten starke Schreiben liegt dem KURIER vor. Am frühen Donnerstagnachmittag wurde daher eine Haftprüfungsverhandlung am Landesgericht angesetzt. Mit dem Ergebnis: Benko bleibt in U-Haft.

"Das Landesgericht für Strafsachen Wien setzte bei der heutigen Verhandlung die Untersuchungshaft wegen des Haftgrundes der Tatbegehungsgefahr für zwei weitere Monate fort. Spätestens am 26. August 2025 muss die nächste Haftprüfungsverhandlung stattfinden. Das Gericht geht weiterhin von dringendem Tatverdacht aus, ebenso vom Vorliegen des Haftgrundes der Tatbegehungsgefahr", so Vizepräsidentin Christina Salzborn in einer Aussendung des Gerichts. "Gegen den Beschluss auf Verlängerung der Untersuchungshaft ist binnen drei Tagen eine Beschwerde an das OLG Wien möglich. Die WKStA und die Verteidigung gaben jeweils keine Erklärung ab."