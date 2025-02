Signa-Investor: "Ich fühle mich betrogen, geschädigt und getäuscht"

Im Ermittlungsverfahren gegen den Signa-Gründer René Benko türmt sich mittlerweile das Belastungsmaterial. Nachdem der frühere Signa-Aufsichtsratsvorsitzende Alfred Gusenbauer Benko schwer belastet hatte, haben die Ermittler auch den Schweizer Investor Ernst Tanner, Verwaltungsratsvorsitzender und Großaktionär des Schokoladekonzerns Lindt & Sprüngli AG, einvernommen.

Er ist einer der Investoren der Signa Holding gewesen und auf Signa-Boss Benko, der mittlerweile in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in U-Haft sitzt, ganz schlecht zu sprechen. Tanners Beteiligung von drei Prozent an der Signa Holding soll laut Schweizer Medien zu besten Zeiten 150 Millionen Euro wert gewesen sein. Seinen Schaden im Rahmen einer Kapitalerhöhung beziffert er aber nur mit 2,1 Millionen Euro.