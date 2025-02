Gusenbauer über Benko: "Er war der Erst-Entscheider, weitere Entscheider gab es nicht"

Im komplexen Ermittlungsverfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den Signa-Gründer René Benko werden die Einvernahmen fortgesetzt. Vor wenigen Tagen war der frühere SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer an der Reihe, der im Beirat der Signa Holding Benkos Stellvertreter war. Außerdem war Gusenbauer 14 Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzender der Signa Prime Selection und neun Jahre Aufsichtsratsvorsitzender der Signa Development Selection, der beiden wichtigsten Gesellschaften in Benkos Firmen-Imperium. Das Einvernahmeprotokoll vom 28. Jänner 2025 liegt dem KURIER vor.

Oberster Kontrollor

Gusenbauer war somit der oberste Kontrollor in der Signa Prime und der Signa Development. Er wurde drei Stunden lang von den Beamten der Soko Signa an deren Sitz in der Wiener Schlachthausgasse befragt. So sagte "Gusi" aus, dass in der Signa Prime und Signa Selection „nichts zur Entscheidung gekommen ist, ohne dass es zuvor von René Benko abgesegnet wurde“. „Für mich war er der Erst-Entscheider, weitere Entscheider hat es nicht gegeben“, gab Gusenbauer zu Protokoll. Innerhalb der Signa Holding als auch in der Signa Prime und in der Signa Development habe René Benko die „entscheidende“ Rolle gehabt.