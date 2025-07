Indes haben die Gläubiger im Konkursverfahren über den gestrauchelten Unternehmer Benko rund 2,7 Milliarden Euro Forderungen angemeldet, davon wurden laut Creditreform nur 47,4 Millionen Euro bisher anerkannt. Am Ende werden die Gläubiger wahrscheinlich durch die Finger schauen oder nur eine sehr geringe Quote erhalten. Laut Masseverwalter Andreas Grabenweger liegen gerade einmal 1,032 Millionen Euro auf dem allgemeinen Massekonto und weitere 435.900 Euro auf einem Sondermassekonto.

„Die Verwertungsmaßnahmen sind mit Ausnahme der beiden Markenrechte soweit abgeschlossen, als es um die Verwertung jener Fahrnisse geht, die der Schuldner in seiner Vermögensverzeichnis angeführt hat“, heißt es in Grabenwegers achten Bericht. Als unverkäuflich entpuppten sich die Markenrechte an der „Signa Real Estate Capital“ und „Signa Property Funds“. Außerdem wartet Grabenweger noch immer darauf, dass ihm die WKStA die bei Benko beschlagnahmten luxuriösen Jagdgewehre aushändigt. „Erst nach Vorliegen sämtlicher Urkunden und Rechnungen aus dem Ermittlungsakt kann der Insolvenzverwalter prüfen, ob die Waffen der Konkursmasse zugehörig sind“, heißt es im Bericht weiters. Er bezweifelt, dass die Waffen von Benko, wie vorgegeben, an einen Käufer veräußert wurden, weil die Waffen dem mutmaßlichen Käufer nicht übergeben worden sind.