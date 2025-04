Signa-Pleite: Dieses Wiener Nobelhotel kommt unter den Hammer

„Die Unterkunft Andaz Vienna Am Belvedere, By Hyatt, die in Wien, 500 m von Heeresgeschichtliches Museum entfernt gelegen ist, verfügt über Übernachtungsmöglichkeiten mit einem Fitnesscenter, einem Privatparkplatz, einer Terrasse und einem Restaurant. Vorteilhaft gelegen im Bezirk 10. Favoriten, bietet dieses Hotel eine Bar sowie eine Sauna und ein Spa-Center. Die Unterkunft bietet eine rund um die Uhr besetzte Rezeption, Flughafentransfers, einen Zimmerservice und kostenloses WLAN in der ganzen Unterkunft“, heißt es auf booking.com. „In der Unterkunft Andaz Vienna Am Belvedere, By Hyatt sind alle Zimmer versehen mit Klimaanlage, einem Sitzbereich, einem Flachbild-TV mit Satellitenkanälen, einem Safe und einem eigenen Badezimmer mit einer Dusche kostenlosen Pflegeprodukten und einem Haartrockner. Hier sind alle Zimmer versehen mit einer Kaffeemaschine – ausgewählte Zimmer sind ausgestattet mit einer Küchenzeile mit einer Mikrowelle und einer Herdplatte. In der Unterkunft Andaz Vienna Am Belvedere, By Hyatt sind alle Zimmer ausgestattet mit Bettwäsche und Handtüchern.“