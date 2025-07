Signa Development verkaufte den APA-Tower an die Buwog

Bis zur tatsächlichen Insolvenzeröffnung am 30. Dezember 2023 soll der Betriebsverlust zumindest 300 Millionen Euro betragen haben. Dieses Faktum soll auch noch mit einem Ergänzungsgutachten bestätigt werden. Der tatsächliche Insolvenzzeitpunkt könnte auch in einem etwaigen Strafverfahren gegen die früheren Vorstände eine große Rolle spielen. Im österreichischen Strafgesetzbuch (StGB) kann eine Insolvenzverschleppung als grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen sanktioniert werden.

Wie der KURIER berichtete, hat die Masseverwalterin am 20. Juni 2025 die 14 ehemaligen Vorstände und Aufsichtsräte der Signa Development schriftlich aufgefordert, für den durch die Insolvenzverschleppung verursachten Betriebsverlust und durch einen Vermögensabfluss an Mutter- und Schwestergesellschaften 751 Millionen Euro Schadenersatz zu leisten.

Haftpflichtversicherung

Aus ihrem eigenen Vermögen werden Betroffene wie Ex-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer den Betrag nicht einmal ansatzweise stemmen können. Fruhstorfer zielt aber darauf ab, dass der mutmaßliche Schaden durch eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung durch Ex-Manager und Ex-Aufsichtsräteabgedeckt wird. Die Deckung soll bis zu 105 Millionen Euro betragen.

Die Signa Development verfügt über sogenannte Projektgesellschaften auch indirekt Zugriff auf diverse Immobilien in Luxemburg, Deutschland und Österreich. In Österreich sind es elf Liegenschaften, die zum Verkauf stehen oder standen. Gemeinsam mit einem Joint-Venture-Partner veräußert Signa Development das 300-Zimmer-Hotel Andaz Vienna am Belvedere. Loswerden will Fruhstorfer auch den knapp 78.000 Quadratmeter großen Anteil am Gewerbegebiet „Neue Werft Korneuburg“.