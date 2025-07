Millionenpleite von zwei bekannten Apotheken

„Wir, das Team der Holler Apotheke Traun, verstehen uns nicht als reine Medikamentenausgabestelle. Neben der Versorgung mit Medikamenten ist es uns ein besonderes Anliegen, Sie auf dem Weg zu einem besseren Gesundheitsverständnis zu begleiten und anzuleiten“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Ziel unsere Beratung ist die Vorsorge und die ganzheitliche Betrachtungsweise. Wir verbinden Naturheilkunde und universitäre Spitzenpharmazie gemäß unseres Leitsatzes: Der Mensch im Mittelpunkt“.

Es kommt nicht oft vor, dass eine Apotheke pleitegeht, aber dass es sogar zwei trifft, ist außergewöhnlich. Über das Vermögen der Holler-Apotheke Traun Mag. Holler KG sowie der Wasser-Apotheke Holler KG, wurden am Dienstag am Landesgericht Linz zwei Anträge auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt Kathrin Stadler von Creditreform. Die Familie Holler unterhält in Traun die Holler-Apotheke Traun Mag. Holler KG und in Linz die Wasser-Apotheke Holler KG. 15 Mitarbeiter sind betroffen.