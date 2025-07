Millionenpleite eines ambitionierten Logistik-Center-Betreibers

„Seit 1992 übernehmen wir bei Stranzinger als Logistikdienstleister Prozesse aus der gesamten Logistikkette für unsere Kunden – von der Warenübernahme, Lagerung, auftragsbezogenen Kommissionierung, Konzeptionierung & Verpackung, dem Versand / Transport bis hin zur Produktionsversorgung und diversen Value Added Services. Ob Händler oder Produzent, Industrie oder Kleinunternehmen, B2B oder B2C – „Entweder wir finden einen Weg oder wir machen einen“, ist der Leitsatz, dem wir dabei befolgen“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Mit unserem Know-how aus den letzten Jahrzehnten möchten wir als Outsourcing-Partner unsere Kunden dabei unterstützen Prozesse effizient, sicher und transparent zu gestalten und so einen Mehrwert zu schaffen.“

Die Rede ist der Stranzinger Logistik Service GmbH mit Sitz in Eberschwang, OÖ. Sie hat laut AKV ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Ried im Innkreis eingebracht. 23 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Das Unternehmen unterhält drei Betriebsstätten in Eberschwang, Brunnenthal und Ort im Innkreis.