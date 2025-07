Millionenpleite eines ambitionierten Fachpersonal-Dienstleisters

Über das Vermögen der mystaff Personal GmbH, FN 563508p, mit Sitz in Vöcklabruck wurde am Montag am Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER.

„Die Schuldnerin übt in Vöcklabruck das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung aus. Hierbei hat man insbesondere der mystaff Holding GmbH qualifiziertes Fachpersonal für Dienstleistungen zur Verfügung gestellt, deren einziger Vertragspartner war die GROB-Werke GmbH & Co KG mit Sitz in Mindelheim, Deutschland", heißt es weiters. „Die Abwicklung und Organisation der Geschäftsbeziehung mit der deutschen Gesellschaft lief über die Holding, hierfür erhielt diese 8 Prozent Erlösbeteiligung. Ab Januar 2023 sind ausschließlich Arbeitnehmer von der Schuldnerin an das deutsche Unternehmen vermittelt worden."