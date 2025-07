Bittere Pleite eines trendigen Kaffeehauses

„Egal, woher du gerade kommst oder wohin es dich anschließend zieht, ob du dich auf dem Weg dorthin mit einem schnellen Espresso stärken oder das Flos heute zu deinem zweiten Wohnzimmer machen willst – wir freuen uns, dich bei uns mit erlesenen Kaffeeröstungen und herzhaften Bagels verwöhnen zu dürfen! Informiere dich online über unser nachhaltiges Angebot oder lass dich von uns vor Ort beraten“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Wir bieten euch hier auch die Möglichkeit, Reservierungen vorzunehmen oder unseren Take-away-Service in Anspruch zu nehmen.“

Und weiters heißt es: „Mit unserem glokalen Cafehauskonzept „FLOS – Coffee & Bagels“ bringen wir einen Hauch von New York in die Altstadt von Hall. Wir bieten euch das Beste aus beiden Welten: Der bewährte Brotklassiker aus dem kulturellen Schmelztigel fusioniert hier im Herzen Tirols mit herzhaften, regionalen Zutaten zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis. Passionierte Kaffeeliebhaber kommen mit dem variantenreichen Angebot der Rösterei Unbound mit Sitz in Wattens ganz auf ihre Kosten. Gespeist, getrunken und genossen wird im FLOS in stilvollem Ambiente.“