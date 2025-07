Millionenpleite einer bekannten Fensterfirma

„IPM steht für Innovation, Produktion und Montage. Wir sind die Profis für Fenster, Türen und Fassadenelementen aus Holz, Kunststoff und Aluminium. An unseren Standorten in Thalheim sowie Steinhaus bei Wels investieren wir jeden Monat zigtausende Arbeitsstunden in die Planung, Entwicklung, und Produktion unserer Produkte. Dabei halten wir uns stets auf dem letzten Stand der Technik“, heißt es auf der Firmenhomepage. „Unser lösungsorientiertes Arbeiten macht uns zu einem starken Partner, bei dem Kunden von der Planung bis zur Endabnahme alles aus einer Hand bekommen. Nicht zuletzt dadurch entwickelte sich unser Familienunternehmen über die Jahrzehnte hinweg stetig weiter.“

Die Rede ist von der IPM Schober Fenster Gesellschaft .m.b. H. mit Sitz Thalheim bei Wels. Sie hat am Landesgericht Wels einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahren eingebracht, Das bestätigt Sabine Schnecker von Creditreform dem KURIER. 43 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

„Das Unternehmen wurde im Jahr 1932 von Ludwig Schober als kleine Bau,- und Möbeltischlerei gegründet und wird nunmehr in vierter Generation betrieben“, heißt es weiters.