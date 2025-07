Zuerst hat das Magazin Profil darüber berichtet. In einem Gutachten von Grant Thornton wird der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der Signa Prime, jener Gesellschaft, in der die Top-Immobilien des Konzerns gebündelt sind, mit 31. März 2022 datiert. Geldtransfers seien „ohne wirtschaftlich oder betrieblich nachvollziehbare Rechtfertigung“ getätigt worden.

Anfechtungen

Inzwischen hat Ex-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer bereits 296.000 Euro an Honoraren zurückgezahlt, Susanne Riess-Hahn 116.000 Euro und Robert Peugeot 78.000 Euro. Karl Sevelda soll insgesamt 172.000 Euro zurückzahlen. Eine erste Rate in Höhe von 57.000 Euro wurde bereits bezahlt; der zweite Rate ist am 1. August und die dritte am 1. Oktober fällig.