Bittere Pleite eines innovativen High-Tech-Unternehmens

Die Rede ist von der Kraken Innovations GmbH mit Sitz in Graz. Sie hat laut Creditreform einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens beim Landesgericht Graz gestellt. Es sind nur noch drei Mitarbeiter beschäftigt. An dem Unternehmen ist die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H beteiligt.

„Wir haben das klassische Getriebe neu erfunden – inklusive Sensorik. Unser patentiertes Kraken Getriebe setzt mit seiner revolutionären Kinematik neue Maßstäbe im Bereich der Koaxialgetriebe. Es vereint höchste Präzision und außergewöhnliche Steifigkeit in einer kompakten Bauweise“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Ein besonderes Highlight: Antrieb und Sensorik lassen sich direkt in das Getriebegehäuse integrieren, sodass eine vollständige, intelligente Antriebseinheit entsteht. Mit dieser innovativen Technologie bieten wir eine wegweisende Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.“

Die Verluste

„Seit ihrer Gründung im Jahr 2021 hat die Antragstellerin kontinuierlich daran gearbeitet, ein marktreifes Produkt in Form eines innovativen, verdrehsteifen und präzisen Getriebes für den Einsatz in der mechanischen Industrie zu entwickeln und zu etablieren. Trotz technologischer Fortschritte und einer ganzen Reihe positiver Rückmeldungen zum Innovationsansatz der Antragstellerin, ist die nachhaltige Produktplatzierung am Markt nicht gelungen und wurden in den vergangenen Jahren stetig Verluste erwirtschaftet“, heißt es im Antrag.

2022 betrugen die Verluste fast 144.000 Euro, 2023 schon 586.000 Euro und 2024 579.500 Euro.