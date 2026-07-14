Wohnmobil-Markt in Österreich bricht um 23,6 Prozent ein

Der österreichische Wohnmobil-Markt steckt in einer tiefen Krise. Nach einem regelrechten Boom in den Corona-Jahren sind die Neuzulassungszahlen für Campingbusse mittlerweile eingebrochen. Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Österreich nur noch 989 Wohnmobile neu zugelassen – ein Rückgang von 23,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Damit setzt sich der negative Trend aus dem Vorjahr fort. Laut Statistik Austria wurden 2025 2.054 Campingbusse neu zugelassen, das ist ebenfalls ein Rückgang von 23,6 Prozent. Auch bei der Zulassung von gebrauchten Wohnmobilen ist die Entwicklung rückläufig: Minus 9,6 Prozent von Jänner bis Mai 2026.