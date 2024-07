10 Camping-Mythen: Was steckt wirklich dahinter?

Wer beim Campen an Gruppenduschen oder unzeitgemäße Waschhäuser denkt, der täuscht sich. Saubere Sanitäranlagen werden stark nachgefragt und sind mehrheitlich Standard . So verfügen Campingplätze über regelmäßig gereinigte und geschlechtergetrennte Sanitäranlagen mit abschließbaren Einzelkabinen . Helle, große Räumlichkeiten mit Regenduschen, großen Spiegeln und Schminktischen gibt es immer öfter auf Sterne-Plätzen. Oft bieten Plätze ein separates Kinderbad mit niedrigeren Waschbecken , Babybadewannen und Wickeltischen. Manchmal gibt es eigene Mietbadezimmer .

Mythos 3: Das ist nur was für Hartgesottene

Camping mit Rucksack und Zelt, Übernachten am Lagerfeuer im Wald, Dosenravioli auf dem Gaskocher? Auch. Tatsächlich gibt es sehr verschiedene Arten von Camping, diese entspricht jedoch in den allerwenigsten Fällen der Realität. Die große Mehrheit ist mit dem Wohnwagen oder dem Wohnmobil unterwegs, welche von einfachem, kompaktem Design bis zu sehr luxuriöser Ausstattung alles bieten können. Auch die Campingplätze sind verschieden - von naturnahen Plätzen bis hin zur 5-Sterne Komfort-Anlage mit Schwimmbad und Spa.

Mythos 4: Campen ist unbequem und unhygienisch

Beim Campen gibt es weder ein Frühstücksbuffet, noch einen Zimmerservice. Sowohl um dein eigenes Fahrzeug, als auch um das “alltägliche Drumherum” - sei es Spülen, Kochen oder Wäschewaschen - kümmert man sich selbst. Was für die einen lästig wirkt, ist für den Camper Freiheit. Im Campingurlaub gibt es keine festen Essenszeiten und alles verläuft immer in genau dem Tempo, welches man selbst an den Tag legt. Und zum Punkt unhygienisch: Was fühlt sich besser an, als seine eigenen vier Wände und vor allem sein eigenes Bett immer dabei zu haben? Zusätzlich sind die Sanitärräume und die weitere Infrastruktur auf Campingplätzen sehr gepflegt.