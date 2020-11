Zuversicht bei Autozulieferer: "Mobilität wird immer gebraucht"

Veit Schmid-Schmidsfelden: Fertinger ist stabil aufgestellt. Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren durch eine große Maßnahmenwelle gegangen, das war auch eine Fokussierung auf die Kernprogramme. Diese Entscheidungen waren richtig. Aber insgesamt war die Belastung zu groß. Deshalb war diese Restrukturierung notwendig.

Wenn Sie sagen, die Entscheidungen waren richtig, dann meinen Sie auch die Entscheidung zum Standort Polen, der ja zu Beginn nicht so gelaufen ist wie geplant?

Schmid-Schmidsfelden: Der Standort Polen hat uns Kosten verursacht, die umfangreich gewesen sind, ja. Neben der Schließung von zwei Werken in Österreich haben wir uns von dem früheren Kernprogramm Sanitärtechnik getrennt. Die Kombination Automobilentwicklungskompetenz und Sanitärtechnik hat nicht mehr zusammengepasst. Alle diese Schritte waren richtig.

Andreas Zwerger: In jeder Krise wohnt ja eine Chance. In unserem Fall lag sie darin, dass es großes Potenzial für die Gruppe im Automotive-Bereich gibt. Deswegen war unser Zugang im Thermalmanagement und Komponentenbereich, in dem wir tätig sind, aus der Krise weiter wachsen zu können.