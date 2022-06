"Ultimative Rache an Amazon": mjam startet mit Buchzustellung

Spätestens in einem Jahr, bestenfalls noch heuer, sollen mjam-Boten auch Bücher ausliefern. „Das ist die ultimative Rache an Amazon, das die Bestellungen nicht so schnell ausliefern kann wie wir“, sagt Gaied. Derzeit laufen noch die Gespräche mit Buchhändlern, gestartet werden soll in Wien. Warum Bücher? „Sie sind relativ klein, passen also in jeden Rucksack. Gleichzeitig ist der Warenwert relativ hoch“, erläutert Gaied die Rechenformel.