Zukunft von Tupperware Österreich weiterhin unklar

„Die Lieferzeit beträgt ca. 14 Werktage. Aufgrund des aktuellen Bestellvolumens kann es kurzfristig zu verlängerten Lieferzeiten kommen. Wir bitten um dein Verständnis“, heißt es im Onlineshop tupperware.at.

Bei Tupperware, dem Spezialisten für Frischhalte-Dosen, gibt es schon länger keine Partystimmung mehr. Mitte September 2024 hat die US-Konzernmutter Tupperware Brands ein Gläubigerschutzverfahren beantragt. Anfang Oktober ist Tupperware Österreich insolvent geworden.

Am Donnerstag hat am Handelsgericht Wien im Verfahren über das Vermögen der Tupperware Österreich GmbH eine Tagsatzung stattgefunden. Laut Creditreform wurden 3,5 Millionen Euro Forderungen angemeldet, davon zwei Millionen Euro von der Schweizer Tupperware Products AG. Denn die Österreich-Gesellschaft bezieht die Waren aus der Schweiz, die aber über ein Lager in Polen ausgeliefert werden.