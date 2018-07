Zu lockere Kredite: „Signale wie vor 2008“

Erste-Group-Chef Andreas Treichl ortet zudem ein kräftiges Anziehen der Löhne in der Region Zentral- und Osteuropa – das war in den vergangenen Jahren anders, hatten die AK und das Institut WIIW kürzlich kritisiert. Höhere Löhne seien auch für die Bank gut, „solange wir mehr Kunden als Mitarbeiter haben“, scherzte Treichl. Sollte sich ausgehen: Die Erste Group beschäftigt in ihren sieben Ländermärkten insgesamt 47.600 Mitarbeiter.

Im Halbjahr wurden in allen Ländern Gewinne eingefahren. Bei den Kosten tritt Treichl weiter auf die Bremse. Das Betriebsergebnis ging nur bei den Sparkassen in Österreich zurück – von 223 (Halbjahr 2017) auf jetzt 204 Mio. Euro. An der Wiener Börse kamen die Zahlen gut an: Die Aktie lag gegen 16 Uhr 1,8 Prozent im Plus.