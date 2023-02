Zu große Abhängigkeit? Deutscher China-Handel auf Rekordhoch

2022 wurden Waren im Wert von gut 191 Mrd. Euro aus der Volksrepublik eingeführt und damit um gut ein Drittel mehr als 2021. Deutschland kauft vor allem Elektronik und Elektrotechnik in China, aber auch Textilien/Bekleidung, Maschinen und chemische Produkte. Die Exporte von Waren "Made in Germany" nach China legten dagegen nur um 3,1 Prozent auf rund 107 Mrd. Euro zu.

In der Handelsbilanz mit der Volksrepublik weist Deutschland damit ein Defizit von rund 84 Mrd. Euro aus. "China ist wichtig als Exportmarkt, aber weit weniger wichtig als es in der öffentlichen Wahrnehmung erscheint. Die USA sind hier wesentlich bedeutender für die deutsche Wirtschaft", sagte Zenglein. "Die Exporte nach China sind ausgereizt, da sind keine großen Sprünge mehr zu erwarten. Wir haben hier das Plateau erreicht."

Abhängigkeit bei kritischen Rohstoffen

Politik und Wissenschaft sind angesichts der starken Verflechtung in einigen Bereichen dennoch alarmiert. "Problematisch ist vor allem die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen, auf deren Import wir wegen der Energie- und Verkehrswende angewiesen sind", sagte der Leiter der Abteilung Weltwirtschaft im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Lukas Menkhoff, zu Reuters. Deutschland importiert etwa zwei Drittel der Seltenen Erden aus China. Die Metalle sind etwa in Akkus, Halbleitern oder Magneten in Elektroautos unverzichtbar.