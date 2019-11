Zu früh in die Pension: OECD-Rüge für Österreich

Die Forderung ist nicht neu, sie wird von der OECD nun aber mit Nachdruck erhoben: Österreich sollte das Pensionsantrittsalter an die steigende Lebenserwartung koppeln, empfiehlt die Industriestaaten-Denkfabrik in ihrem am Mittwoch präsentierten Wirtschaftsbericht. Dieser wird alle zwei Jahre für jedes OECD-Mitgliedsland erstellt.

Die Österreicher würden (erfreulicherweise) immer älter, sie treten aber viel früher in den beruflichen Ruhestand als der OECD-Durchschnitt. Und der tatsächliche Pensionsantritt erfolgt früher als in den Nachbarländern Deutschland und Schweiz. Die Beschäftigungsrate sei ebenfalls niedrig, insbesondere unter älteren Frauen.