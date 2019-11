SPÖ lässt nicht locker: Hacklerregelung auch für Beamte

Um eine Abstimmung in einer der nächsten Sitzungen des Parlaments zu ermöglichen, bringt die SPÖ ihre im Budgetausschuss vertagten Anträge in der Nationalratssitzung am Mittwoch erneut ein. Damit dürfte dem Hohen Haus eine möglicherweise hitzige Pensionsdebatte bevor stehen.

Denn: Im Wahlkampf wurde auf Betreiben der SPÖ eine neue Hacklerregelung eingeführt. Ab 2020 können ASVG-Versicherte schon mit 62 Jahren abschlagsfrei in Pension gehen, wenn sie 45 Jahre eingezahlt haben. Nun will die SPÖ diese Regelung auch auf Beamte und Vertagsbedienstete ausweiten und rückwirkend einführen - auch für die Jahrgänge 1954 bis 1957.