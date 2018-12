Neos kritisieren neue „Frühpensionierungs-Aktion“

Die Anschlusskarenz ermöglicht schon bisher, dass Mütter oder Väter bis zum Schuleintritt des Kindes zwei weitere Jahre (nach der „normalen“ Karenz) daheim bleiben dürfen. Zwar bleibt der Elternteil in der zusätzlichen Karenzzeit ohne Bezüge, die halbe Zeit wird aber für spätere Gehaltsvorrückungen angerechnet, und man kann nach der Anschlusskarenz auch sofort wieder an den angestammten Arbeitsplatz zurückkehren.

Neu ist, dass künftig ein halbes Jahr (bei Zwillingen ein ganzes Jahr) der Anschlusskarenz für die Korridorpension angerechnet wird. Für Loacker geht das „in die falsche Richtung“.

Grundsätzlich ist es so: Im öffentlichen Dienst gehen Männer und Frauen gleichermaßen mit 65 in die Alterspension. Nach 40 Beitragsjahren kann man auch in die Korridorpension, die mit 62 Jahren möglich ist. Über die neue Anrechenbarkeit der Anschlusskarenz kann das künftig schon mit 61 oder 61,5 Jahren sein, kritisiert der Neos-Mandatar.

Er sieht darin auch keinen Beitrag zur Schließung der Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen. Diese könne nur geschlossen werden, wenn auch Männer öfter daheim blieben und sich verstärkt um die Kindererziehung kümmern würden.