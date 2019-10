Zu Besuch im Sparefroh-Museum

Schuhputzzeug, Nähzeug, Zünder in Sparbuchhüllen, Aschenbecher - immer wieder versuchten die Banken, wirklich Nützliches zu bieten. So wie ein Schraubenzieher-Set, das die Autorin dieser Zeilen selbst noch zu Hause hat. Was sind die wertvollsten Stücke der Sammlung? "Das Salatbesteck mit Porzellangriffen", sagt Renate Steinkellner. Und eine Sparbüchse in Globus-Form. Aschenbecher gibt es schon lange nicht mehr im Präsente-Sortiment der Geldhäuser. Dafür haben sie moderne Technik aufgenommen. In den vergangenen Jahren gab es etwa Computerspiele oder Ladegeräte fürs Handy.

Spar-Tiere

Früher, in ihrer Jugend, seien Bankmitarbeiter in der Weltsparwoche noch durch die Schulen gezogen, erinnert sie sich. Das sei vorbei. Auch die früher beliebten "Spar-Tiere" sind zwar noch in der Steinkellner-Sammlung zu sehen, aus dem Alltag aber verschwunden - wie der Hamster Goldi der Creditanstalt oder das Nilpferd Hippo der Länderbank. Können Sie sich vielleicht noch an die Familie Groschenbauch erinnern? Das waren drei unterschiedlich große und unterschiedlich eingefärbte Sparschweine auf einer grünen Tasse, die es 1973 zum Weltspartag gab.

Der Sparefroh wurde übrigens 1955 in Stuttgart geboren und schon im Jahr darauf nach Wien geholt. Seit 2006 hat ihn die Erste Bank wiederbelebt.