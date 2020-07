Zoll: Stärkere Prüfung von Paketen aus Drittstaaten

Bis zu 5 Mrd. Euro Steuereinnahmen könnten EU-weit durch solche Falschangaben verloren gehen, schätzt die EU-Kommission. Alleine in Österreich kamen im vergangenen Jahr fast 9 Millionen Pakete von außerhalb der EU an, die große Mehrheit mit Waren angeblich unter 22 Euro.

"Gebot der Fairness"

Handelsvertreter fordern das Aus der 22-Euro-Steuerfreigrenze schon seit Jahren. Mit Verzögerung kommt diese nun in einem Jahr. "Es ist ein Gebot der Fairness, alle Marktteilnehmer steuerlich gleich zu stellen", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Die jährlichen Mehreinnahmen durch die Versteuerung ab dem 1 Cent werden mit 150 Mio. Euro beziffert.