Zoff zwischen Start-ups und Konzernen

Dabei sind Start-ups und Konzerne geradezu zur Zusammenarbeit verdammt. „Große Unternehmen versprechen sich davon derzeit, das eigene Geschäftsmodell schneller und besser zu digitalisieren. Start-ups erhoffen sich wichtige Marktzugänge“, sagt BCG-Partner Michael Brigl. In Österreich habe erst die Hälfte der ATX-Unternehmen Kooperationen in die Praxis umgesetzt.

Unterschiedliche Vorstellungen

In Deutschland würden bereits 29 von 30 DAX-Konzernen mit Start-ups zusammenarbeiten. „Das ist wichtig, denn gegenüber ihren Aktionären stehen sie in der Pflicht, innovativ sowie disruptiv zu sein“, sagt Brigl. In Österreich setzen neun der 20 ATX-Unternehmen auf zumindest ein Start-up. Die Studie zeigt auch, dass österreichische Familienunternehmen öfter als ATX-Unternehmen auf Innovationsvehikel zurückgreifen: 60 Prozent nutzen mindestens eines.

Noch scheitern viele Kooperationen an unterschiedlichen Vorstellungen. Große Unternehmen müssen lernen, Zugang zu Ressourcen sicherzustellen und Pilotprojekte mit dem Start-up zu definieren. Start-ups müssen deutlich machen, welchen Mehrwert sie bringen und zeigen, wie ihre Beiträge helfen, Ziele zu erreichen, so die Studie.