Österreich hat soviele Großkonzerne wie die Bermudas

Sieht man sich die Ertragslage an, spielt ebenfalls in den Vereinigten Staaten die Musik. Sieben der zehn Unternehmen mit dem höchsten operativen Gewinn haben ihren Sitz in den USA. Mit umgerechnet 60 Milliarden Euro war Apple 2018 Spitzenreiter im Gewinnranking. Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung platzierte sich mit gut 45 Milliarden Euro auf Rang zwei. Auf Rang drei folgte Microsoft mit rund 30 Milliarden Euro.

Branche ist entscheidend

Die gewinnstärksten europäischen Unternehmen waren im vergangenen Jahr drei Ölkonzerne: Royal Dutch Shell auf Rang vier, BP auf Rang 15 und Rosneft auf Rang 19. Das gewinnstärkste europäische Unternehmen, das nicht der Ölbranche zuzuordnen ist, war 2018 der belgische Braukonzern Anheuser-Busch InBev auf Platz 23 mit 15 Milliarden Euro. Volkswagen belegte im Gewinnranking mit knapp 14 Milliarden Euro Platz 25, im Umsatzranking lag der Autokonzern weltweit auf dem siebenten Platz.