Zinserhöhung zum Amtsantritt – und weitere werden folgen

Die Entscheidungen der US-Notenbank sind so wichtig, weil unliebsame Überraschungen binnen Minuten die Märkte durcheinanderrütteln können. Einen Vorgeschmack gab es Ende Jänner: Weil die USA höhere Lohnabschlüsse meldeten als erwartet, wurde prompt eine Lohn-Preis-Spirale und steigende Inflation befürchtet. Allein die Erwartung höherer Zinsen reichte aus, um die Aktienkurse einbrechen und Zinsen bei US-Anleihen hochschnellen zu lassen.

Tatsächlich spreche einiges dafür, dass die Inflationsrate in den USA in der zweiten Jahreshälfte 2018 anziehen und die Zwei-Prozent-Marke übertreffen könnte, sagt Auer. In einer ohnehin heißen Konjunkturphase kurbelt Trumps Steuerreform das Wachstum weiter an.

Die US-Arbeitslosigkeit ist schon auf Tiefständen angekommen. Selbst wenn viele Amerikaner, die das bereits aufgegeben hatten, jetzt neu auf Arbeitssuche gehen, könnten offene Stellen unbesetzt bleiben. „Wenn die US-Wirtschaft so rasch wachsen soll, dass sich die höheren Staatsausgaben selbst tragen, wie Trump es will, wird die Ressource Mensch knapp“, sagt Auer. Womit die Preise, also die Löhne, steigen müssten. Was nach acht oder neun Jahren Aufschwung noch „kein Riesenproblem“ sei. Heikel würde es, sollte bei der Inflationsrate ein Dreier vor dem Komma stehen. Dann würde die Glaubwürdigkeit der Fed angezweifelt.