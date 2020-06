Zins-Manipulation: Brisante Klage gegen Deutsche Bank

Die Deutsche Bank hat laut eigenen Angaben Anfang Dezember 2013 mit der Europäischen Kommission einen Vergleich bzw. eine Vereinbarung in Sachen Abschluss der Untersuchungen bezüglich der Festsetzung von Interbanken-Zinssätzen getroffen, unter anderem bezüglich Euro-Zinssatz-Derivaten (EIRD) und Yen-Zinssatz-Derivaten (YIRD). Im Rahmen des Vergleichs hat die Deutsche Bank zugestimmt, insgesamt 725 Millionen Euro zu zahlen. "Die Vergleichssumme spiegelt insbesondere den hohen Marktanteil der Deutschen Bank in den untersuchten Märkten wider", hieß es in einer damaligen Presseaussendung.

"Der Vergleich ist ein wichtiger Schritt in unseren Bemühungen, Altlasten zu bereinigen. Der Vergleich betrifft Verhaltensweisen von einzelnen Mitarbeitern in der Vergangenheit, die schwere Verstöße gegen Werte und Überzeugungen der Deutschen Bank darstellen", hielten Jürgen Fitschen und Anshu Jain, die Vorstände der Deutschen Bank, fest. "Integrität ist einer der Kernwerte der Deutschen Bank und wir erwarten von jedem Mitarbeiter, dass er sich daran hält. Wir werden alles tun um sicherzustellen, dass sich diese Art von Fehlverhalten nicht wiederholt."