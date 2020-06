Drohende Strafen fressen Gewinn auf

Zinsskandal, Verstöße gegen Sanktionen, US-Hypothekenklagen, etc. - kaum eine Affäre in der Welt des Geldes, bei der die Deutsche Bank nicht dabei war. Das Abarbeiten dieser Altlasten kostet. Allein in den Sommermonaten hat die größte Bank Deutschlands knapp 900 Millionen Euro für Strafen und Bußgelder auf die Seite gelegt.

Die Altlasten fressen die mühsam erwirtschafteten Gewinne immer wieder auf. So auch im dritten Quartal des heurigen Jahres. Unter dem Strich stand ein Verlust von 92 Millionen Euro - nach einem kleinen Plus von 51 Millionen vor einem Jahr.

Das Tagesgeschäft allerdings floriert. So brachten allein die Investmentbanker im Sommer-Quartal einen Vorsteuergewinn von 374 Millionen Euro. Insgesamt vervielfachte der Konzern den Vorsteuergewinn im Quartal auf 266 Millionen Euro (nach 18 Millionen im Vorjahr).