Zielpunkt-Mitarbeiter: "Wir wissen es aus den Medien"

Nasser Schnee schmilzt auf dem Parkplatz vor der Zielpunkt-Filiale in der kleinen Stadt Gföhl im niederösterreichischen Waldviertel. Nur wenige Autos parken vor dem Geschäft. Drinnen unterhält sich Filialleiterin Sonja Pritz gerade mit einer Kollegin über das am Vorabend verkündete Aus der Supermarktkette: "Erfahren haben wir es aus den Medien. Das war nicht angenehm", sagt sie und macht sich Gedanken, wie die Zukunft für sich und ihre neun Kolleginnen aussehen soll.

"Vor Weihnachten sind das keine schönen Aussichten", sagt Pritz, die in der Gföhler Nachbargemeinde Jaidhof wohnt, verheiratet ist und kleine Kinder hat. Sie wundert sich: "Vor Kurzem hat man erst die Regale in unserem Geschäft umgestaltet. Das tut man doch nicht, wenn es aus wird", überlegt sie und fühlt sich nach 17 Jahren in der Firma nicht gut behandelt.