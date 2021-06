Zehn mal umgezogen: Wo die Wiener Börse überall wohnte

Am bekanntesten ist die Tätigkeit von Bulle und Bär in Wien im historischen Börsengebäude am Ring, wo die Börse auch am längsten ihre Niederlassung hatte – zwischen 1877 und 1997 nämlich, also 120 Jahre lang. Diese Bleibe der Wiener Börse hat sich auch recht breitgemacht, zumindest in den Gedanken der Menschen. Besucher (meist aus dem Ausland, muss man fairerweise sagen) stehen da manchmal vor der Türe, wenn sie eigentlich einen Termin in der Wallnerstraße 8 im 1. Bezirk haben, dem aktuellen (Allein-)Sitz der Börse seit 2002. Sie kommen dann meistens mit einigen Minuten Verspätung bei Terminen an... Von 1998 bis 2002 war die Börse in der Strauchgasse 3 und der Wallnerstraße 8 „daheim“. Das erste Börselokal wurde übrigens bereits 1761 in der Kärntnerstraße 23 eingerichtet, weiß Wirtschaftshistoriker Eigner. Dort sei bereits für ein Jahr eine Börse gewesen, weiß er – hier wurde etwa Papiergeld ausgegeben. Schon davor gab es zwei weitere, provisorische, Börselokale.

Seit ihrer – richtigen – Gründung im Jahr 1771 hat die Börse dann auch noch so einiges erlebt: Zwei Weltkriege (inklusive Schließungen 1914 und 1938) und sogar einen Großbrand zum Beispiel. Im Jahr 1956.