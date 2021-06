Börse-Chef Boschan: Aktien sind „konstant überlegen“

Für die Wiener Börse ist Boschan zufolge das Jahr 2020 ein „herausforderndes“ gewesen. So hätten regulatorische Interventionen wie ein Leerverkaufsverbot oder die Beschränkung auf Dividendenausschüttungen das Geschäft eingeschränkt.

Dennoch falle die Bilanz am Ende sehr erfreulich aus, so Boschan. Die Wiener Börse erzielte 2020 ein Plus bei den Handelsumsätzen von 11 Prozent auf 69 Mrd. Euro, ebenso groß war der Zuwachs bei der Tochter Börse Prag auf 10,2 Mrd. Euro.