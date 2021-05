Zalando erzielt dank Corona kräftiges Umsatzplus

Aktuell ist der Modehändler, der inzwischen auch Second-Hand-Mode und Kosmetik verkauft, mit rund 14.000 Mitarbeitern in 17 Ländern aktiv. Das weitere Wachstum soll sich auch aus der Expansion in acht neue Länder speisen. So will Zalando noch in diesem Jahr sein Geschäftsgebiet um Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Slowakei und Slowenien ausweiten.

Um das zu bewältigen, wird das bestehende Logistiknetzwerk auf 15 von derzeit zehn Zentren ausgebaut werden. Neue Lager in Madrid und Rotterdam gehen in Kürze an den Start, bis 2023 sollen zudem neue Zentren in Deutschland, Frankreich und Polen eröffnet werden. Mit diesem Logistiknetzwerk könnten dann Waren im Umfang eines Bruttowarenvolumens (GMV) - der Wert aller verkauften Waren - von 18 Mrd. Euro abgewickelt werden, sagte Schröder. Im vergangenen Jahr lag der GMV bei 10,7 Mrd. Euro und soll bis 2025 auf mehr als 30 Mrd. Euro klettern.

Dieses Jahr soll er die Marke von 14 Mrd. Euro überspringen. Schröder rechnet damit, dass das Geschäft mit der Lockerung von Lockdowns in Europa in der zweiten Jahreshälfte "zu einer neuen Normalität" zurückkehrt.