Zahl der Touristen in Wien steigt weiter

Im November sind die Urlaubernächtigungen in Wien auf 1,358.000 und damit um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die Hotellerie konnte sich zuletzt ebenfalls über leichte Zuwächse freuen, wie der Wien-Tourismus am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgab.

Deutsche auf hohem Niveau