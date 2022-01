Zahl der Lehrlinge im 1. Ausbildungsjahr steigt

Die Gesamtzahl der Lehrlinge in Österreich ist 2021 leicht zurückgegangen. Dafür gab es eine Zunahme der Lehrlinge im ersten Lehrjahr. Inklusive der überbetrieblichen Ausbildung machten Ende des vergangenen Jahres 107.768 Menschen eine Lehre - knappe 0,6 Prozent weniger als noch im Dezember 2020. Die Zahl der Lehrlinge im ersten Lehrjahr stieg dagegen um 3,8 Prozent auf 33.189.

"Insgesamt sind wir bei den Lehrlingsanfängern in den Unternehmen noch nicht ganz auf Vorkrisenniveau", so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) in einer Aussendung. Der Trend gehe aber in die richtige Richtung. "Mit Ausnahme von Wien stabilisiert sich die Anzahl der LehranfängerInnen in Unternehmen seit September konstant", so die Ministerin.

2019, also vor der Coronapandemie, gab es im Dezember 109.111 Lehrlinge. Im ersten Ausbildungsjahr befanden sich damals 33.882 Berufsanwärter.