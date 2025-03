Workmonitor: Gehalt im Job nicht mehr das wichtigste

Die Arbeitswelt in Österreich ist im Umbruch: Eine junge Generation drängt mit geänderten Werten in den Arbeitsmarkt, wirtschaftlich sind die Zeiten aktuell nicht mehr so rosig wie früher.

So sehen heimische Arbeitnehmer erstmals seit über 20 Jahren nicht mehr das Gehalt als höchste Priorität (75 Prozent) im Job. Vielmehr steht Jobsicherheit (79 Prozent) im Vordergrund. Dahinter folgt Work-Life-Balance (71 Prozent). Das geht aus dem Workmonitor 2025 hervor, den der internationale Personaldienstleister Randstad seit mittlerweile 22 Jahren herausgibt.